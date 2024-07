Secretaria da Mulher de Londrina divulga programação de atividades gratuitas para julho

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres) disponibilizou a agenda do mês de julho para as atividades do COM (Centro de Oficinas para Mulheres).





As ações são direcionadas a mulheres a partir de 18 anos residentes em Londrina, são compostas por cursos, oficinas, palestras e workshops gratuitos, com o objetivo de oferecer qualificação profissional e bem estar para as mulheres participantes.

Os encontros acontecem semanalmente a partir do dia 4 de julho, às quintas-feiras, às 15h, na sede do COM, localizada na Rua Valparaiso, 189, Parque Guanabara.







“É sempre uma satisfação ver que as mulheres aprenderam e podem usar esse conhecimento para agregar em suas vidas, seja para empreender, para melhorar a saúde mental ou pelo ganho de conhecimento”, afirmou a assistente social da SMPM, Ana Paula Galdin.

As atividades variam desde consultorias personalizadas, com o apoio do SEBRAE, até um workshop que capacitará as participantes no preparo de pizzas. Algumas oficinas estão com inscrições abertas, enquanto outras já deram início às atividades. É o caso da Oficina de Coro Cênico, que já está em andamento.





Cada encontro de coro cênico é conduzido pela professora Natália Lepri, que contou que o objetivo das práticas é proporcionar uma vivência musical e cênica prazerosa para as participantes, além de fazer com que tenham contato com um amplo repertório da música popular brasileira.

De forma leve, divertida e lúdica, as mulheres têm a oportunidade explorar corpo, voz e mente durante os encontros. A partir dos ensaios, trimestralmente, é realizada uma apresentação com as canções escolhidas pelo grupo.





“Acho muito importante as mulheres terem um momento pensado exclusivamente para elas”, apontou Lepri. “Ali elas são ouvidas, podem se identificar nas histórias das colegas, nas cenas e nas próprias canções. Através desses símbolos elas vão se reencontrando. Está sendo uma experiência muito especial”

A programação oferece ainda uma oficina de produção de gorros de inverno de crochê. Serão três aulas que serão realizadas nos dias 16, 23 e 30 de julho, todas no horário das 14h, na sede do COM.





A agenda de julho do Centro de Oficinas para Mulheres disponibiliza também um workshop de preparo de carolinas no dia 18; uma palestra sobre colorimetria no dia 23; oficina de Culinária caribenha no dia 25; workshop de preparo de pizzas no dia 29; e por fim, a consultoria individualizada para mulheres no dia 31 de julho.





As interessadas em participar podem se inscrever pelo WhatsApp do COM, no número (43) 99945-0056.