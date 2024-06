Clube das Mães Unidas abre inscrições para mais de 20 cursos gratuitos

O Clube das Mães Unidas está com inscrições abertas para 21 cursos gratuitos com 290 vagas. As aulas incluem aulas voltadas às atividades de barbearia, design de sobrancelhas, confeitaria básica, informática básica e vários outros.





As inscrições para os cursos podem ser realizadas on-line através da página do Clube das Mães Unidas ou presencialmente no dia 28 de junho no espaço da iniciativa, localizada na rua Roseiral, 77, Jardim Interlagos.

Os candidatos devem residir em Londrina e ter o Cadastro Único atualizado, além de cumprir alguns critérios de acordo com o curso desejado, como a idade mínima, que varia entre 16 e 18 anos, e o nível de escolaridade mínima, podendo ser até a 4ª série ou o Ensino Fundamental completo, além de critérios específicos, descritos em cada curso.





Cada participante pode se inscrever em apenas um curso e os alunos de todos os cursos receberão um certificado ao concluir as atividades.

Além de todos os cursos disponíveis para inscrição, o Clube das Mães Unidas vai promover uma palestra sobre marketing digital, no dia 18 de julho, das 14h às 16h.





“Oferecemos aos nossos alunos palestras e oficinas que tragam orientações e ferramentas para ampliar seu conhecimento e terem maiores condições de se colocar no mercado de trabalho, tendo em vista que boa parte deles querem empreender. Em outras ocasiões, oferecemos também um curso de marketing, com mais conteúdo, mas dessa vez, em parceria com o Sebrae, optamos por realizar na forma de palestra”, explicou a assistente social do Clube das Mães Unidas, Danielle Godoi.

“Todo novo curso é uma oportunidade para as famílias em vulnerabilidade acrescentarem à sua renda e saírem dessa condição, ressaltando que este projeto não é apenas sobre renda, mas também sobre cidadania, de autoestima. O investimento no programa tem crescido nos últimos anos, para que as pessoas que chegam à política de assistência tenham uma porta de saída. E nesse período em que são acompanhadas pela SMAS, recebam orientações, encaminhamentos e acompanhamentos para superar a situação de vulnerabilidade”, comentou a secretária municipal de assistência social, Jacqueline Marçal.