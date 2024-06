Professores da UEL votam por paralisar atividades em 1º de agosto

Os docentes da UEL (Universidade Estadual de Londrina) decidiram, em assembleia na tarde de quarta-feira (19), no Anfiteatro maior do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas), fazer paralisação de um dia em 1º de agosto.





No dia 24 de julho acontecerá mais uma convocação da categoria para organizar a paralisação.

Segundo publicação no site da Sindiprol/Aduel, "as outras seções sindicais de docentes de ensino superior paranaense devem deliberar pela paralisação no dia 1/8, que foi indicada pelo Comando Sindical Docente (CSD)".





Ainda segundo a publicação, a paralisação acontece em defesa da data-base da categoria. Também foram aprovadas, entre outros encaminhamentos, a participação das atividades da Semana de Lutas em Defesa dos Serviços Públicos, organizada pelo FES (Fórum das Entidades Sindicais), que ocorre do dia 8 a 12 julho, e a participação na audiência pública que tem como mote a “defesa da data-base e dos serviços públicos”, organizada pelo FES, no dia 09/07.

SALÁRIOS





Os sindicatos colocam que o governo do Paraná não cumpriu a lei que determina o dia 1º de maio para a reposição do valor dos salários.





"No dia 17 de abril deste ano, todas as seções sindicais se reuniram com a Casa Civil, Seap (Secretaria da Administração e Previdência) e Sefa (Secretaria da Fazenda), com dois pontos primordiais: data-base e reestruturação da tabela salarial dos agentes operacionais. O governo, no entanto, não apresentou nenhuma proposta para essas demandas."





