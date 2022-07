Novo diretor de Trânsito da CMTU deve ser anunciado na semana que vem

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) deve anunciar no início da semana que vem o seu novo diretor de Trânsito. Na semana passada, a companhia informou que o major Sérgio Dalbem estava deixando a função que ocupou por pouco mais de três anos. Ele relata que foi demitido. Na época, Dalbem assumiu o cargo no lugar do coronel Pedro Ramos, que foi para a secretaria de Defesa Social.



Por enquanto, o presidente da companhia, Marcelo Cortez, está acumulando a função. A CMTU informou que o currículo do novo diretor de Trânsito está sendo avaliado e irá passar pelo conselho do órgão, para posteriormente ser divulgado. Também destacou que as ações continuam, que não houve interrupção em nenhum serviço e que as gerências e coordenadorias vinculadas não tiveram mudanças.



Dalbem é da reserva da PM (Polícia Militar) e já havia atuado na diretoria entre 2009 e 2010, período em que implantou a campanha “Pé na Faixa”, hoje “Olhe e Sinalize”. Formado em direito e especialista em gestão e planejamento de Trânsito, foi comandante de Trânsito do 5º Batalhão, da 2ª Companhia da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e diretor de Trânsito em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).







