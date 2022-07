CMTU roçou quase 800 terrenos particulares em seis meses em Londrina

No balanço do primeiro semestre de 2022, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) fez a limpeza de 761 terrenos particulares em Londrina, somando quase 500 metros quadrados de roçagem em áreas que deveriam ser cuidadas pelos proprietários. Em 2021, no primeiro semestre, o volume de áreas particulares limpas pelo município chegou a 300 mil m², totalizando 380 terrenos atendidos.

Os serviços realizados nos primeiros seis meses deste ano geraram atuações no valor aproximado de R$ 1,5 milhão aos responsáveis pelas áreas, considerando que cada metro quadrado tem um custo de cerca de R$ 3 e que, em média, os terrenos têm 250 metros quadrados.



O diretor de Operações da Companhia, Álvaro do Nascimento, explica que a escolha das áreas para a limpeza se deu em função da quantidade de queixas registradas pela população em cada região.





Em toda a cidade, a região leste chamou a atenção das equipes pelo número de terrenos com mato alto. Somente na região de novos condomínios, próximo à avenida dos Pioneiros, foram mais de 80 lotes. “São condomínios novos que se instalaram naquelas proximidades. A região que menos registra reclamações, com base nos nossos atendimentos, é a zona sul. A mais frequente é a zona norte”, cita.







A CMTU dispõe de um banco de dados com o cadastro de todos os lotes privados, que somam mais de 40 mil imóveis, mas diferente dos terrenos públicos, onde as equipes já contam com rotas e cronogramas, nas áreas particulares a Companhia conta muito com a participação do munícipe, “que é aquele vizinho do terreno que nos relata o mato alto, a proliferação de insetos”, afirma.



