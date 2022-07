Imóvel antigo da rua Quintino Bocaiúva é demolido em Londrina

A esquina que já foi ponto de encontro dos boêmios nas noites de Londrina hoje tem um cenário bem diferente. O imóvel na esquina da rua Quintino Bocaiúva com a Mossoró, na área central, onde funcionou um bar nos últimos anos, está em processo de demolição. O prédio fazia parte da listagem de Bens de Interesse da Preservação da secretaria municipal de Cultura. Agora, a área deverá dar lugar a uma farmácia.

“Deram entrada no pedido de demolição, conversamos com os proprietários para diretriz da preservação da memória, registro histórico do local com fotos. A expectativa é que a edificação que for construída tenha, por exemplo, uma ficha de inventário do local com imagens. É uma forma de preservar a memória, mesmo com a demolição”, destacou Solange Cristina Batigliana, diretora de Patrimônio Artístico e Histórico Cultura de Londrina.

O imóvel não era tombado pelo patrimônio histórico. Inicialmente, na década de 1950, o espaço abrigou uma casa de madeira e posteriormente foi construída uma edificação com característica comercial no térreo e residencial no primeiro pavimento, um aspecto marcante da paisagem urbana da cidade no período de expansão. “Temos outros pontos com estas características de uso misto, como as avenidas Duque de Caxias e Guaporé. Olhando a rua Quintino, no seu conjunto, a demolição representa uma perda para a memória”, analisou.







O serviço de demolição - além de levantar bastante poeira – tem chamado atenção de quem passa pelo cruzamento ou trabalha perto. “É estranho ver um lugar com tanta história ser destruído de uma hora para outra. Até tijolos antigos, que não são usados mais nas construções de hoje, dá para ver e daqui a pouco também vão virar escombros”, lamentou o aposentado José Valdir Caetano.







