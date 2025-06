Londrina amanhece com sensação térmica de -2,2°C

Quem precisou "pular" cedo da cama nesta terça-feira (24) teve que reforçar a roupa para aguentar a manhã gelada de Londrina. Com o dia mais frio do ano, a cidade registrou a mínima de 2,6°C e uma sensação térmica abaixo de zero, com -2,2°C às 5h15, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Durante a madrugada as rajadas de vento chegaram a 52,5 km/h.





A temperatura mínima de 2,6ºC foi registrada entre 7h e 8h. O recorde anterior neste ano foi em 29 de maio, quando a mínima chegou a 4,6°C.

Agrometeorologista do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), Angela Costa aponta que o frio está dentro da normalidade para a estação, já que o inverno começou no dia 20 de junho. Durante a manhã e tarde, ela destaca que a temperatura deve subir, com máxima de 13°C entre às 14h e 15h. Com o fim da tarde e o pôr do sol, a temperatura volta a cair novamente.





Apesar da friaca nesta terça-feira, a quarta (25) promete ser ainda pior, com a previsão de uma mínima na casa dos 2°C. Na região, ela garante que não foi registrado até o momento nenhum foco de geada, mas que não descarta a possibilidade para esta quarta-feira, já que o dia deve ficar ainda mais frio pela manhã. Apesar da manhã gelada, a máxima deve ficar um pouco mais elevada, próxima dos 16°C.

Na metade Sul do Estado, vários municípios registraram temperaturas negativas nesta terça-feira, de acordo com o Simepar. "Destaque para Palmas, -5,0 ºC e sensação térmica de -12,5 ºC , em Curitiba 1,2 ºC com sensação térmica de -5,5 ºC", observa o meteorologista Paulo Barbieri.





Em Londrina, as temperaturas devem começar a subir a partir de quinta-feira (26), já que a chuva retorna. Entre a quinta e a sexta-feira (27), a previsão é de pelo menos 35 milímetros e com as mínimas e máximas variando entre 16°C e 24°C. Em junho, já choveu até agora 120 milímetros, quantidade superior à média histórica, que é de 91 milímetros. “É o primeiro mês do ano que nós atingimos e até ultrapassamos a média, já que nos últimos cinco meses ficamos abaixo da média climatológica”, explica.