Com aulas gratuitas em Londrina, ginástica funcional abre nova turma no período da tarde

Desde a última quarta-feira (3), a oferta de aulas de ginástica funcional no Ginásio Moringão foram ampliadas pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina). As aulas passam a ocorrer também às segundas, quartas e sextas-feiras, das 17h às 18h, e estão abertas para o público acima de 15 anos, gratuitamente.





Não é necessário realizar nenhum cadastro para ingressar nas turmas, basta apenas comparecer no Moringão, localizado na Rua Gomes Carneiro, 315, na hora dos treinos, com vestimentas adequadas para a prática.

O programa, que já contava com uma turma no período matutino das 8h às 9h nos mesmos três dias (segunda, quarta e sexta), busca incentivar a prática de atividade física pela população e expandir ainda mais, caso haja alta adesão de participação. A equipe da FEL analisa até mesmo a possibilidade de uma modalidade infantil, relatou o assessor de Esportes e Eventos da Fundação de Esportes de Londrina, Sandro Henrique Moreira.





“O objetivo é fornecer à comunidade opções de atividade física. Estamos com novos acadêmicos que serão orientados por nossos professores e a ideia é que, se a demanda for aumentando, novas turmas poderão ser criadas. Além disso, está sendo feito um estudo para montar um funcional kids, caso haja procura”, disse.

Benefícios da prática de atividades físicas





Os ganhos por praticar atividade física incluem, além de melhora no condicionamento físico, diminuição das dores em articulações e melhora na flexibilidade e equilíbrio. A ginástica funcional, originalmente criada como método de reabilitação para pessoas lesionadas, é uma ótima alternativa também para obter qualidade em saúde mental, promovendo um aumento na autoestima e diminuição do estresse e ansiedade.





De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde) é recomendado que um adulto pratique de 150 até 300 minutos de atividade física por semana. Com suas três horas semanais a pessoa que participar de todas as aulas estará colhendo os principais benefícios dentro de poucos meses.





