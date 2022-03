Comissão Eleitoral homologa todas as chapas inscritas em eleição para a reitoria da UEL

A Comissão Eleitoral instituída para organizar as Eleições para Reitor e Vice-Reitor da UEL (Universidade Estadual de Londrina), que fará a gestão 2022/2026, homologou definitivamente na última terça-feira (22) as três chapas inscritas na semana passada e que tiveram as inscrições aceitas conforme Resolução nº 010/2022, do Conselho Universitário.

Na Resolução, que complementou o Regimento Eleitoral, de dezembro passado, as três chapas foram homologadas condicionalmente, sendo necessário apresentar até esta terça-feira documentos exigidos de acordo com o Regimento Geral da UEL.

Segundo a presidente da Comissão Eleitoral, professora Eliana Silicz Bueno, as três chapas encabeçadas pelos professores Frederico Garcia Fernandes, Gabriel Giannattasio e Nilson Magagnin apresentaram a documentação solicitada, dentro do prazo. A chapa encabeçada pela professora Marta Favaro já havia apresentado todas as certidões previstas no Regimento Geral da UEL. Dessa forma, todas as quatro chapas inscritas estão confirmadas para a disputa eleitoral que deverá escolher o novo reitor e vice-reitor da UEL.





Confira como será o processo de votação para a reitoria.