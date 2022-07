Comunidade londrinense presenteia Nossa Senhora com nova coroa

“A emoção é forte. Agora a nossa Santa está do jeito que deve estar, com a coroa, simbolizando todas as graças que a gente recebe dela, que é nossa rainha”, diz Maria Aparecida Barbosa Raimundo, frequentadora há 17 anos da Paróquia São José Operário, na zona oeste de Londrina.

A alegria e o sentimento de alívio expressados pela devota de Nossa Senhora Aparecida são compartilhados por muitos fiéis que frequentam a paróquia e que, juntos, possibilitaram que a Igreja adquirisse uma réplica. “A coroa fez muita falta para as pessoas, especialmente para aquelas habituadas há mais de 30 anos a ver a imagem com este símbolo. Essa ausência gerava um incômodo também por estar associada ao furto. Junto com a doação de uma empresa e a ajuda da comunidade, conseguimos comprar uma semelhante”, diz o padre Dirceu Junior dos Reis.

O furto aconteceu no dia 27 de junho, na capela da Reconciliação, que fica ao lado da Igreja. O criminoso, que se passou por fiel, levou a coroa de Nossa Senhora Aparecida, banhada a ouro, e uma imagem de São Miguel Arcanjo. As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança e a polícia segue na busca pelo criminoso. De acordo com padre Dirceu, a Igreja pretende se organizar para adquirir uma imagem de São Miguel Arcanjo. A que foi levada da capela media cerca de 35 cm de altura.







