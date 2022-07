Terminal Ouro Verde terá estrutura provisória na avenida Lucílio de Held em Londrina

A empresa que venceu a licitação para reconstruir o terminal do Ouro Verde, na zona norte de Londrina, de início aos primeiros serviços. Por enquanto são duas frentes de trabalho. Uma atrás da atual estrutura para montar o espaço em que os operários deixarão materiais e equipamentos, além de servir como preparação para as futuras intervenções, e outra no terreno escolhido pela prefeitura para ser o terminal provisório.



Durante a execução da obra, que deverá durar 11 meses, os passageiros ficarão na avenida Lucílio de Held, entre as ruas Fulgêncio Ferreira Neves e Pastor Judithe do Carmo. São aproximadamente 400 metros de distância do terminal. “Para quem vem a pé, vai ter que andar bastante. Pessoas de idade terão mais dificuldade. Poderia ser um lugar mais perto”, reclamou o aposentado Antônio Carlos Silva.



A estrutura provisória terá 160 metros de extensão e será parecida com a que foi feita durante a reconstrução do terminal do Vivi Xavier e Milton Gavetti, também na zona norte, com pontos de ônibus espalhados pela calçada. Segundo João Verçosa, secretário municipal de Obras e Pavimentação, a mudança é necessária para permitir a evolução das obras sem riscos para a empreiteira e os usuários do transporte coletivo.







“O fato de não termos ônibus circulando próximo da obra vai dar uma situação mais favorável para a execução da obra, que é o trânsito de materiais, funcionários e equipamentos. Isso vai ser um fato positivo na reconstrução do novo terminal”, justificou. A construtora – que tem sede em Cascavel (Oeste) - deverá finalizar o local temporário em 30 dias, para na sequência acontecer a transferência.







