Chuvas podem atingir Londrina e região ao longo desta quinta-feira

O clima permanece fechado e com muita nebulosidade nesta quinta-feira (28) em Londrina e na região. Segundo o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), ainda a possibilidade de chuvas a qualquer momento do dia.





A região de Londrina permanece com uma grande concentração de nuvens e os próximos dias prometem mais chuvas e quedas de temperatura.





A termperatura mínima prevista para esta quinta-feira é de 19°C com a máxima pode chegar aos 29°C durante o período da tarde tarde.

