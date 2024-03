Veja como funcionam os serviços municipais no feriado da Sexta-Feira Santa em Londrina

A Prefeitura de Londrina informa como vão funcionar os serviços municipais durante o feriado nacional da Sexta-Feira Santa, celebrado neste ano em 29 de março. De acordo com a prefeitura, o prédio administrativo do Centro Cívico não terá expediente somente no dia do feriado, retornado às atividades normais na próxima segunda-feira, 1º de abril.





A mesma medida vale para todas as sedes administrativas das secretarias e órgãos vinculados ao Município, que também estarão fechadas na sexta, incluindo a Cohab-LD, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Acesf, Procon-LD, Sema e outros.

Já aqueles serviços considerados essenciais permanecem funcionando tanto no feriado quanto no fim de semana, sem interrupções ou prejuízos. As equipes serão escaladas em cada unidade conforme as demandas e exigências. Esses trabalhos abrangem atendimentos de saúde, segurança pública, serviços funerários e outros, que permanecerão operando regularmente.





Educação – Toda as unidades escolares que integram a rede municipal de ensino não terão aulas nesta Sexta-Feira Santa (29) e abrirão novamente na segunda-feira, incluindo as escolas, Centros Municipais de Educação (CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos conveniados. Nesta quinta-feira (28), haverá aula normal.

Saúde – Na sexta-feira (29), estarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica Municipal Ana Ito, os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e Infantil (CAPS I). Essas unidades de saúde reabrem para atendimento aos usuários na segunda-feira (1º), em horário normal.





Na Sexta-Feira Santa e em todo fim de semana, funcionarão normalmente os plantões dos Prontos Atendimentos (PA) do Maria Cecília (18 horas) e do Jardim Leonor (24 horas). Estarão abertas, 24 horas e todos os dias, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Jardim do Sol) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará), esta última para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas de dengue.

Os atendimentos realizados pelo Pronto Atendimento (PA) do União da Vitória, cujo prédio está passando por reformas, ocorrem na UBS do Ouro Branco, com funcionamento das 7h às 23h, também operando regularmente na sexta-feira, sábado e domingo, sem nenhuma alteração.





O Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai, Pronto Atendimento Psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU 192) também atenderão normalmente, todos os dias.

Informações sobre os serviços, endereços de unidades, entre vários outros, estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Saúde – https://saude.londrina.pr.gov.br/





Defesa Social – No feriado e no fim de semana todo, a Guarda Municipal de Londrina (GML) continuará operando normalmente, 24 horas por dia. Os serviços contemplam patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares. Além disso, prosseguem igualmente o serviço de videomonitoramento da GML, entre outros. A população pode registrar denúncias e ocorrências pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil).

Acesf – A sede administrativa da Acesf, localizada na avenida Juscelino Kubitschek (JK), não terá atendimentos no feriado, seguindo a norma geral da Prefeitura. Somente as demandas administrativas ficarão suspensas nesse dia, e continuam sendo realizados, nos mesmos moldes de sempre, durante 24 horas, todos os dias, os atendimentos funerários.





O público pode encontrar informações gerais sobre os serviços da Acesf no site https://acesf.londrina.pr.gov.br/ .

Praça de Atendimento – Com o prédio da Prefeitura fechado no feriado nacional, a Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda também não terá funcionamento. A partir de segunda-feira (1º), os atendimentos voltam a ser prestados em seu horário normal, das 9h às 18h, no saguão do piso térreo do prédio da PML.





Quem precisa de informações relacionadas aos serviços da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), quanto ao pagamentos de impostos, obtenção de guias, segunda via, consultas e outras demandas, pode acessar a página da SMF no portal da Prefeitura – https://portal.londrina.pr.gov.br/inicio-fazenda . Há também áreas de acesso direto ao IPTU 2024 e de Parcelamento On-line.

Parque Arthur Thomas – Como já é tradição, o Parque Municipal Arthur Thomas continua sendo uma opção de lazer, passeio e descanso para as famílias londrinenses nos dias de feriados e recessos. O espaço público funciona sempre de terça a domingo, das 8h às 17h, fechando apenas nas segundas-feiras. Mais informações sobre o Parque podem ser acessadas na página da Sema.





Por sua vez, a sede administrativa da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), que também opera no espaço do Parque Arthur Thomas, estará fechada no feriado nacional e fim de semana, voltando a abrir as portas na próxima segunda-feira (1º).





Restaurante Popular – Apenas no feriado de 29 de março estará fechado o Restaurante Popular, localizado na Rua Professor João Cândido, 14, Centro. A partir de segunda-feira, voltará a funcionar diariamente, das 11h às 14h, sempre de segunda a sexta-feira.





Trabalho, Emprego e Renda – A Agência do Trabalhador (Sine) e demais serviços realizados diretamente nesta sede estarão suspensos no dia do feriado. No entanto, uma série de serviços – vagas de trabalho, seguro desemprego e outros – continuam disponíveis para a população, por meio do Portal da Prefeitura, no endereço www.londrina.pr.gov.br/sine .





Atendimentos da CMTU – Em função do feriado nacional de Sexta-feira Santa, no dia 29 de março os setores administrativos e de atendimento ao público da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) estarão fechados. O expediente normal será retomado na segunda-feira, dia 1º de abril, quando os processos de trânsito que venceriam durante o descanso poderão ser protocolados sem prejuízo à contagem de prazos.





Nos departamentos da companhia que desempenham serviços essenciais, como fiscalização de Trânsito e Posturas, as atividades serão desenvolvidas em escala reduzida, com destaque para o monitoramento do fluxo no Terminal Rodoviário de Londrina e entorno do Igapó II.





Os ônibus do transporte coletivo circularão com as tabelas de horário relativas a domingos e feriados. O Terminal Rodoviário de Londrina (TRL), gerenciado pela CMTU, terá expediente das equipes operacionais, com interrupção das rotinas administrativas.





A coleta do lixo orgânico e do rejeito será realizada normalmente, percorrendo os bairros já atendidos às sextas-feiras. Já o recolhimento do material reciclável que seria feito no feriado será transferido para segunda-feira (1).





Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, localizados nas regiões leste e norte, respectivamente, estarão abertos para o recebimento de resíduos das 8h às 19h30. No sábado, funcionarão das 8h às 15h30.





As ações de limpeza e manutenção de áreas públicas, como varrição, lavagem de pisos, capina do mato, desobstrução de bueiros, poda de árvores e plantio de flores, serão paralisadas na Sexta-feira da Paixão e retomadas a partir do dia seguinte.





As feiras livres e feiras noturnas serão realizadas normalmente, com presença facultativa dos comerciantes. Mais informações sobre o funcionamento das atividades podem ser obtidas pelo telefone (43) 3379-7900, até das 17h de quinta-feira (28).