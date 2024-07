Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira em Londrina

Nesta quinta-feira (18), as temperaturas devem se elevar rapidamente em função do predomínio do sol durante o dia chegando aos 25°C durante a tarde em Londrina, de acordo com Lizandro Zacóbsen meteorologista do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Na sexta-feira e fim de semana o tempo segue sem muita mudanças significativas. A estabilidade atmosférica garante um fim de semana de sol em praticamente todo o estado.





A mínima registrada nesta quinta-feira foi de 14°C.

