Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Londrina e na região

No sábado (12) e no domingo (13), as temperaturas devem se elevar e ficar mais agradáveis. O Sol volta a aparecer, mas ainda com presença de muitas nuvens, além de ocorrência de chuva.





PREVISÃO PARA LONDRINA

Sexta-feira (11) - Temperatura mínima de 17°C e máxima de 25°

Sábado (12) - Temperatura mínima de 17°C e máxima de 28°

Domingo (13) - Temperatura mínima de 16°C e máxima de 29°