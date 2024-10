Policial civil morre em acidente a caminho de homenagem em Cornélio Procópio

Um acidente de trânsito vitimou a policial civil Adriana Gonçalves e o marido dela, Frederiko Carnascialli dos Santos Filho, no km 95 da BR 369, por volta das 13h30 desta quinta-feira (10). Eles seguiam para Cornélio Procópio, onde ela receberia a medalha de bronze pelos dez anos de serviços prestados à corporação.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Toyota Corolla em que estavam seguia no sentido Assaí-Cornélio quando saiu da pista e bateu em uma árvore. Os dois morreram na hora. Chovia no momento e a pista estava molhada.

Moradora de Assaí, Adriana ingressou na PCPR (Polícia Civil do Paraná) em 2011 e atuava na delegacia de Congonhinhas, no Norte Pioneiro. Ela e o marido tinham 42 anos.





A PRF e a PCPR (Polícia Civil do Paraná) publicaram notas lamentando o ocorrido.