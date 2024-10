Confira a programação de festas e diversões no Dia das Crianças em Londrina

Em maio desse ano, o shopping inaugurou a primeira loja física no Brasil do projeto “Dê umAbracinho”, iniciativa que leva afeto em forma de agradecimento para viabilizar recursos às instituições que realizam tratamentos contra o câncer infantil.

Até domingo (13) o consumo de produtos no Shopping, com a soma de R$ 500,00, vale um Abracinho, pelúcia que representa carinho e solidariedade na ajuda às instituições que atuam na linha de frente contra o câncer infantil. Cada CPF dá direito a até duas trocas no Espaço do Cliente, no piso superior, enquanto durarem os estoques das pelúcias.

O Boulevard Shopping Londrina preparou um momento de muita diversão para as famílias neste sábado. A partir das 16h estará aberto o Circus Boulevard, com entrada gratuita, e animação mais do que aguardada do Palhaço Ritalino. Além do show que promete ser um espetáculo de magia e alegria, os pequenos vão se divertir saboreando pipoca e algodão doce.

Neste sábado, a edição especial do Dia das Crianças da Feira Flua Cultura conta com uma programação artística especial e oficinas pensadas para encantar todas as idades. O evento terá entrada gratuita e acontece das 15h às 20h, com brincadeiras, teatro, comidas, bebidas, expositores e muitas opções de presentes.

Neste sábado (12) é comemorado o Dia das Crianças e o Portal Bonde preparou uma programação recheada de diversões para as crianças aproveitarem a data com brincadeira e animação. Confira a programação nos shoppings e demais espaços em Londrina.

Todos os dias 12 de outubro, os católicos comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida, titulada a partir da assinatura do decreto pelo Papa Pio XI em 16 de julho de 1930 como Padroeira do Brasil. Neste sábado (12), diversas paróquias e capelas de Londrina





FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS - CHOQUE LONDRINA





No domingo (13), o 5º BPM (Batalhão da Polícia Militar) irá promover uma festa para as crianças a partir das 14h, na Rodovia Celso Garcia Cid, km 374.

As crianças terão barracas de guloseimas como de algodão-doce, pipoca, pastel, cachorro-quente, doces tradicionais e carrinhos de sorvete.





Atrações:

- Equipe recreativa com pintura de rosto, dança e brincadeiras

- Tobogã gigante

- Futsabão

- Batalha de cotonete

- Camas elásticas

- Barraca do Choque com exposição de materiais

- Exposição do Choque Canil

- Exposição de Viaturas Siate, BPMOA e Choque

Para confirmar a presença, basta se inscrever no link: https://www.sympla.com.br/evento/festa-dia-das-criancas-choque-londrina/2666056





FESTA COM CRIANÇAS AUTISTAS NA CHÁCARA HAVILLA

Também no domingo (13), a Autimizar promove uma festa para crianças autistas e seus familiares, na Chácara Havilla, a partir das 14h. Para demais informações, entre em contato no número (43) 99111-6906, com Saraí Brito.





PARQUE INTERGALÁTICO NO AURORA SHOPPING





O Aurora Shopping Londrina promove até o dia 30 de outubro uma aventura interplanetária. O Kinder Space é um parque inspirado em um tema atrativo e que instiga a curiosidade infantil: a astronomia. Nave espacial, simulador de montanha-russa, labirinto de obstáculos, escorregador gigante e em tubo, tirolesa, high jump e piscina de bolinhas fazem parte da atração.





Destinado a crianças de 1 a 12 anos, oferece a opção do passaporte completo ao preço de R$ 50 para 40 minutos de aventuras (adicional de R$ 10 a cada 15 minutos extras). Outra atração do parque que promete mexer com a adrenalina das crianças é o simulador de montanha-russa, ao preço de R$ 20 por filme.





O Kinder Space está instalado na Praça de Eventos do Aurora Shopping. Os horários de funcionamento são de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 12h às 20h30.





DEMAIS ATRAÇÕES NO AURORA SHOPPING





Kart e cinema





Para os apaixonados por velocidade, o L3 Kart Indoor, localizado no 4º subsolo, é a pedida ideal. Os pequenos têm pistas exclusivas para acelerar com segurança e testar os seus dotes automobilísticos. Há ainda espaços de lazer gratuitos no Aurora Shopping, como o Espaço Kids (no térreo) e a Casa na Árvore (no 2º piso). Importante conferir as regras e a faixa etária de cada brinquedo disponível nos locais.





O Reino dos Bonecos







Nas tardes de domingo, a sessão “Aurorinha de Teatro”, no Centro de Eventos do shopping, sempre às 15h30, leva ao público um espetáculo especial. Em outubro, a montagem em cena é “O Reino dos Bonecos”, uma parceria do empreendimento com a Cia. Curumim Açu.





