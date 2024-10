Dia da Padroeira: confira a programação de missas nas principais Paróquias de Londrina

Em 12 de outubro, os católicos celebram o dia de Nossa Senhora Aparecida, titulada a Padroeira do Brasil pelo papa Pio XI em 1930. Em comemoração, neste sábado (12), paróquias e capelas de Londrina promovem missas solenes, coroação da santa e bênção para as crianças, por também ser o dia delas.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A história de Nossa Senhora Aparecida remonta a 1717, quando três pescadores encontraram a imagem no Rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo. Num primeiro momento, as redes pescaram o corpo da santa e, na segunda pescada, pegaram a cabeça da imagem.





Publicidade

Posteriormente foi dado o nome de Nossa Senhora Aparecida por conta da cidade de Aparecida, onde hoje se encontra o Santuário Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Mais tarde, passou a ser chamada de Padroeira do Brasil, com o título de Imaculada Conceição de Aparecida.





Segundo o pároco da Catedral Metropolitana de Londrina, padre Joel Ribeiro Medeiros, Nossa Senhora é uma figura bastante significativa para os católicos, pois, por meio dela, acontece o mistério da encarnação, onde Deus, que é divino, se faz humano. ''Após a conversa com o anjo, Maria diz 'sim'. Por meio dela, Nosso Senhor se faz presente em nosso meio'', comenta.



Publicidade





Medeiros explica que, com o decorrer dos anos, Maria de Nazaré foi ganhando milhares de títulos por conta de diversas situações e acontecimentos, o que leva as pessoas a se identificarem com a presença dela e, no Brasil, a Mãe de Jesus recebe o título de Nossa Senhora Aparecida. ''No Evangelho que vamos meditar no sábado, sobre as Bodas de Canaã, há uma frase principal de Maria: 'Fazei o que ele vos disser', então, ela sempre aponta para Jesus [como o Salvador]. Por isso, temos essa devoção e, ao mesmo tempo, é um profundo agradecimento pela presença dela e pelo seu 'sim''', ressalta.





PROGRAMAÇÃO DE MISSAS SOLENES NO DIA 12 DE OUTUBRO (SÁBADO)

Publicidade





Catedral Metropolitana de Londrina





Na Catedral de Londrina, a programação começa às 9h, com a missa sendo presidida pelo vigário Layrton dos Santos. Na missa solene, às 18h, conduzida pelo padre Joel Ribeiro, haverá batismo, entrada de Nossa Senhora Aparecida e bênção especial para as crianças no final da celebração. A igreja fica localizada na Travessa Padre Eugênio Herter, 33 - Centro.

Publicidade





Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora





A principal missa na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora será às 9h, seguida de recreação com brincadeiras e barraquinhas para as crianças. A igreja está localizada na Rua Dom Bosco, 55.

Publicidade





Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Km-9)





A partir das 9h, terá uma concentração das comunidades na rotatória do bairro União da Vitória, entrada para o Jardim Nova Esperança, de onde partirá uma caminhada até a matriz, com missa às 10h na Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Avenida Guilherme de Almeida, 2715, Jardim Santa Joana). Além da caminhada, haverá a tradicional coroação de Nossa Senhora Aparecida, seguida de missa celebrada pelo Padre Dirceu Fumagalli e festa com barraquinhas. Às 14h, está programado show de prêmios.

Publicidade





Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos





A missa solene em homenagem a Nossa Senhora Aparecida irá ocorrer às 18h, com uma bênção para as crianças ao final. A paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos fica na Avenida Tiradentes, 43, Jardim Shangri-lá.





Paróquia Coração de Maria





O padre Fagner presidirá a santa missa em solenidade a Nossa Senhora Aparecida às 09h da manhã. A Paróquia Coração de Maria está localizada na Av. Higienópolis, 1073 - Jardim Higienopolis.





Santuário Nossa Senhora Aparecida





A festa da Padroeira no Santuário Nossa Senhora Aparecida vem sendo celebrada desde o dia 28 de setembro. Neste sábado, haverá Terço dos Homens à 0h e missas às 5h, 7h, 9h, 10h30, 13h30, 15h e 17h. Além disso, às 12h, haverá bênção das crianças. Às 18h, começa a procissão luminosa e culmina com a Coroação de Nossa Senhora às 19h. Os fieis também poderão se confessar das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.