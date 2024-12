Confira a programação de missas de Natal nas principais paróquias de Londrina e região

Em 25 de dezembro, os católicos celebram o Natal, data em que é comemorado o nascimento de Jesus Cristo, nascido há 2024 anos. Em comemoração, nesta quarta-feira (25), paróquias e capelas de Londrina e região promovem missas tanto na véspera (24), quanto no Feriado de Natal (25). Confira mais abaixo a programação de missas nas principais paróquias.





Segundo o pároco da Catedral Metropolitana de Londrina, padre Joel Ribeiro Medeiros, a história do nascimento de Jesus remonta há muitos séculos, quando havia uma promessa de que uma virgem daria à luz a um menino que viria a ser o salvador do mundo, além de constituir um reino que não teria fim. Nesse contexto, Israel viveu com essa esperança, até que o anjo do Senhor vai a Nazaré, e leva a notícia a Maria. ‘’O anjo disse: ‘Ave cheia de graça, o Senhor olhou para ti e foi escolhida para ser a mãe do salvador’. E ela aceitou, e assumiu com grande alegria, que foi visitar a sua prima Isabel, tornando-se missionária da alegria e da esperança’’, conta.

Ainda de acordo com Medeiros, o menino Jesus, ao crescer e chegar aos 30 anos, tornou-se aquele que anunciava a esperança e através dos seus sinais e palavras fez com que muitos reconhecessem nele Jesus Cristo. ‘’Por essa ocasião, nós celebramos o dia do Natal que é a chegada de Deus no meio da humanidade. Ele veio morar conosco, fez-se morada. Por isso podemos afirmar o Emanuel, Deus conosco, significa Deus habita a cidade, mora em nosso meio. E com alegria a cada ano nós reavivamos esta celebração, esta esperança de Cristo Jesus que nasceu para nós’’, ressalta.





O padre recorda também que todo dia 25 de dezembro havia em Roma uma festa dedicada ao imperador, que dizia ser o sol, luz e rei, que o reino de fato permaneceria para sempre. E no dia 25 de dezembro, no hemisfério norte, nos lugares de frio, é o dia em que o sol aparece o menor tempo possível, pois 26, 27, ele vai aumentando.

‘’Então, nesse contexto, significa que Cristo é a nossa luz que vai iluminando a cada dia. Por isso há nas cidades, uma imensidade de luz acesa, porque é a festa da luz, tanto é que é comum. Entretanto, quando uma mulher dá a vida, quando nasce um bebê, diz que ela deu à luz. Por isso para nós é um momento de alegria, de esperança e de vida nova’’, salienta.