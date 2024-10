Confira o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta sexta-feira

PR-445, na região de Londrina, terá pare-e-siga para içamento de vigas em pontes e viadutos

A partir desta sexta-feira (4) e até o dia 10 de outubro, exceto no domingo (06), será feito o içamento de vigas longarinas nas pontes e viaduto da obra de duplicação da PR-445 entre Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, e Lerroville, distrito de Londrina.