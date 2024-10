Campanha em Londrina tem menos denúncias feitas por eleitores que cidades de menor porte

A quantidade de denuncias de abusos em propaganda eleitoral em Londrina, cresceu 6,8%% entre as eleições municipais de 2020 e as atuais. Foram 156 nos dois turnos passados contra 167 até por volta das 16h desta quinta (2), a três dias do pleito. A comparação é entre 2024 e 2020, último ano de eleições municipais, com base em denúncias que podem ser feitas pelo Pardal, que em aplicativos para iOs, Android e também versão web.





Segunda maior cidade do Paraná, Londrina teve menos registros de possíveis irregularidades eleitorais que a capital Curitiba, com 881 reclamações feitas, mas, também, que outras cidades menores. Um exemplo é Foz do Iguaçu (Oeste), onde eleitores alertaram sobre 600 possíveis irregularidades eleitorais. Maringá (Noroeste), com 416 registros; Guarapuava (Centro-Sul), com 365, e São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), com 183.

Em todo o Paraná, são 6,193 até as 16h desta quinta, contra 5.951 das registradas em 2020. De acordo com o sistema, o maior número de ocorrências denunciadas vieram da internet (24%), seguido de banner/cartaz/faixa (19%), bem público (15%) e bem privado (12%). A maioria é contra vereadores (4012), seguido de candidatos a prefeito (1124), partido/coligação (907) e candidatos a vice (50). Estes dados não são especificados por município.