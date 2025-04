Conjunto Jamile Dequech recebe Dia D de Combate à Dengue nesta sexta e sábado em Londrina

Nesta sexta-feira (25) e sábado (26), o Conjunto Jamile Dequech (Zona Sul) recebe os Agentes de Combate a Endemias para a realização do Dia D de Combate à Dengue. A ação é conduzida pela Prefeitura de Londrina. O objetivo é aumentar as medidas de prevenção ao mosquito Aedes Aegypti, orientando e engajando os moradores sobre o descarte correto dos materiais que podem ajudar na proliferação do inseto transmissor da dengue e outras doenças.





Entre as ações do Dia D, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) promoveu uma dinâmica na Escola Municipal Irene Aparecida da Silva, localizada no bairro. As crianças de todas as turmas puderam aprender, por meio de fantoches, palestras e atividades lúdicas, como prevenir e eliminar focos do mosquito. A dinâmica buscou conscientizar os alunos para que comuniquem essas informações aos pais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo o gerente da Vigilância Ambiental da SMS, Nino Ribas, a ação vem mostrando resultados, mas é de extrema importância a participação de todos da comunidade. “As ações realizadas desde o início do ano têm sido assertivas e positivas, porém, precisamos mantê-las o ano todo, e a comunidade adulta e infantil são reforços do poder público contra a dengue”, declarou.





Cerca de 35 agentes do município estão envolvidos na ação e a previsão é atender toda a comunidade, que conta com aproximadamente 1.500 pontos, entre casas, estabelecimentos comerciais e terrenos baldios. O bairro foi escolhido devido ao histórico recente de alto número de notificações.

Publicidade





A ação tem parceria com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) que terá o papel de recolher entulhos que possam se tornar criadouros, como móveis, sucatas e outros resíduos. A coleta desses materiais será realizada na sexta (25), até as 17h, e no sábado (26) até as 11h.





Em todas as 10 edições do Dia D já realizadas, a CMTU recolheu quase mil toneladas de materiais descartados. Os responsáveis pelos imóveis que não puderem ser visitados nesses dias poderão agendar a vistoria pelo Disque Dengue da SMS, pelo telefone 0800 400 1893.