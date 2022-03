Conselheiros tutelares pedem mudança de sede devido a onda de furtos no centro de Londrina

As "visitas" recorrentes de ladrões que furtam a fiação elétrica do Conselho Tutelar da Rua Belém, no centro de Londrina, fizeram com que profissionais pedissem a mudança do órgão para outra sede. A insatisfação foi demonstrada em ofício enviado em fevereiro para a Secretaria de Assistência Social, Ministério Público, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Vara da Infância e Juventude.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No documento, os conselheiros descrevem que a unidade da região central foi furtada cinco vezes desde novembro. Os crimes aconteceram aos finais de semana e sempre da mesma forma: os bandidos entram pelo telhado da casa, puxam os fios e estragam o que estiver no caminho.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Após cada furto, o Conselho Tutelar não pôde funcionar por três dias, "prejudicando o bom atendimento e, consequentemente, a proteção de crianças e adolescentes que necessitem de encaminhamentos", como explicaram os trabalhadores. Apesar disso, eles ressaltaram "que em nenhum momento deixaram de atender os usuários".







De acordo com os conselheiros, "sem energia elétrica nenhum das tomadas, lâmpadas, computadores, telefones, rede de internet, bebedouros e outros funcionam. Formalizamos nosso desejo de mudança de local de trabalho, principalmente quanto à estrutura precária das instalações".







Continue lendo na Folha de Londrina.