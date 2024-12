Cras ganha nova sede na avenida Guilherme de Almeida em Londrina

Nesta terça-feira (17), foi inaugurada a nova sede própria do Cras (Centro de Referência da Assistência Social) Sul A. A unidade atenderá mais de seis mil famílias, o equivalente a cerca de 30 mil pessoas. O horário de funcionamento será das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira e o prédio fica localizado na avenida Guilherme de Almeida, 2.260, Cafezal.



A nova sede do Cras Sul A conta com amplos banheiros, inclusive dois exclusivos para pessoas com deficiência, estacionamento, recepção, cozinha e almoxarifado. Quatro salas serão destinadas aos atendimentos particularizados, com mais uma sala para atendimentos coletivos e outra para a equipe técnica.



Dentro de cada unidade do Cras, as equipes são responsáveis por executar o Serviço de Paif (Proteção e Atendimento Integral à Família) e, também, pela articulação com demais serviços socioassistenciais. O Cras oferta diversas atividades aos moradores de sua área de abrangência, dentre elas, acolhida, oficinas com famílias, acompanhamento em grupo, atendimentos técnicos particularizados com assistentes sociais e psicólogos, ações comunitárias e encaminhamentos para outros serviços. E, ainda, operacionaliza programas, projetos e benefícios socioassistenciais de Proteção Social Básica.





No Cras Sul A, atuam nove profissionais da SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), entre técnicos de gestão pública, assistentes sociais e psicólogos. Esses profissionais atendem a população residente em 24 bairros, dentre eles Jardim União da Vitória, Ocupação Jardim Nova Esperança, Ocupação União, Jardim Cristal, Vila Monster, Conjunto Jamile Dequech e outros.

Durante a solenidade de inauguração, o prefeito Marcelo Belinati (PP) parabenizou toda a equipe da SMAS pelo empenho e responsabilidade junto à população mais vulnerável de Londrina. Ele destacou que o orçamento destinado para a Assistência Social mais do que dobrou em seus oito anos à frente da Prefeitura, o que representa, na prática, ampliação dos serviços e melhores condições para que os servidores atuem.





A secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Micali, parabenizou toda a equipe da pasta pelo trabalho ao longo dos últimos anos, e citou que de 2017 a 2024 a base de inscritos no Cadastro Único, que é gerido pela SMAS, saltou de 40 mil para mais de 70 mil famílias.

“Temos hoje uma das maiores bases do Paraná e isso é muita responsabilidade. Todos os nossos avanços e conquistas só foram possíveis pela dedicação de cada servidor, mas também porque tivemos liberdade e investimento para trabalhar. Sem orçamento, nada se faz. Hoje, nossa base principal são as 33 mil famílias com renda zero, elas são nossa prioridade. E nosso papel principal é trabalhar para que isso não cresça, ao mesmo tempo que essa vulnerabilidade não se torne tão profunda, que sejam violados mais direitos. Trabalhamos de forma interligada com outras áreas, como nunca antes, e vemos vidas sendo transformadas, porque a Assistência Social salva vidas”, ressaltou Micali.