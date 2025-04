Cultura comemora o Dia do Bibliotecário com dois eventos nesta quarta-feira em Londrina

Nesta quarta-feira (12) é comemorado o Dia do Bibliotecário. Em Londrina, a data será celebrada pela SMC (Secretaria Municipal de Cultura), que fará dois eventos abertos ao público na manhã na Biblioteca Pública Municipal Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, localizada na avenida Rio de Janeiro, 413, Centro.





A programação gratuita terá um primeiro momento de bate-papo, a partir das 8h30, com o tema “Um banquete literário – Histórias de Clubes de Leitura”. Participarão as escritoras Cassia Sambatti, Jackie Rodrigues, Kelly Shimohiro e Maria Cristina Matias, que fazem parte do Clube de Leitura “Amigos de Palavra”.

Essa será a primeira vez que este clube de leitura chega à Biblioteca Pública Central, de acordo com a diretora de Bibliotecas da SMC, Leda Araújo.





“Eles vão trabalhar ideias sobre como podemos formar esse tipo de clube em bibliotecas ou em outros espaços, sejam as atividades voltadas para adolescentes, adultos, com foco em mulheres, entre outros exemplos. E as autoras também vão falar do livro que elas escreveram. Espero que sejam dois momentos muito importantes e produtivos nesta quarta-feira, quando, na sequência, também teremos uma excelente palestra”, adiantou.

O Amigos de Palavra é um clube existente em Maringá e Londrina, inaugurado em 2015 pelas escritoras Dany Fran e Kelly Shimohiro. O intuito do clube é trocar ideias, compartilhar histórias e ampliar o conhecimento no mundo da literatura.





Mais tarde, às 10h, a programação traz a palestra “Biblioteca, Informação e Sociedade”, ministrada pelo Prof. Dr. Oswaldo Francisco de Almeida Junior. Ele é professor aposentado da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Graduado em diferentes segmentos, tem experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em Informação e Sociedade, atuando em temas como Informação e Sociedade, Mediação da Informação, Serviço de Referência e Informação, Bibliotecas Públicas e Biblioteconomia.

Para Leda Araújo, o tema da palestra é importante para destacar o papel do bibliotecário como peça fundamental na busca, recuperação, mediação, compartilhamento e disseminação da informação. “A população demanda muito de orientações e conteúdos, muitas vezes há a demanda real, mas também existe aquela em potencial, quando não há uma consciência exata por parte das pessoas. É o caso do projeto Literatura na Biblioteca, com leitura de livros pedidos no vestibular. Enquanto a gente não o desenvolvia ainda, poucos vinham até a Biblioteca procurar essa literatura, e depois com ele em execução temos muitos jovens ocupando o espaço e frequentando os grupos e palestras”, exemplificou.





Nesse sentido, Araújo disse que é necessário propor para a população eventos e atividades, fazendo com que as bibliotecas possam se tornar, cada vez mais, espaços amplos e culturais de referência. “É essencial atuar para que esses ambientes sejam pontos de encontro, de troca e partilha, de fruição literária e cultural, e também de produção na sociedade londrinense”, pontuou.

Para os eventos desta quarta-feira, já existem confirmações de presença de pessoas de Jacarezinho, Arapongas e Rolândia, com procura por cidades da região, incluindo profissionais bibliotecários. As atividades são abertas a toda a comunidade, especialmente voltada aos bibliotecários de unidades públicas, universitárias e escolares. Instituições como o Sesc também sinalizaram presença.





DIA DO BIBLIOTECÁRIO





A data é celebrada todo ano no dia 12 de março, com data instituída em 1980, homenageando o dia do nascimento de Manuel Bastos Tigre (1882-1957), considerado o primeiro bibliotecário concursado do Brasil. Ele trabalhou na Biblioteca Central da Universidade do Brasil, tendo assumido depois a direção da biblioteca. Além de bibliotecário, foi engenheiro, escritor, poeta e publicitário.





No universo de trabalho dos bibliotecários, profissionais formados no curso de Biblioteconomia, estão funções diversas como a catalogação de obras bibliográficas, classificação de acervo, indexação e registro na base de dados, atendimento a pesquisadores, processamento técnico e físico do acervo, elaboração e execução de projetos literários para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, elaboração de projetos de formação de leitores, desenvolvimento de políticas de seleção de materiais bibliográficos, entre outras.