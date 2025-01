Cursinho pré-vestibular gratuito no Shangri-La abre inscrições para estudantes de escola pública

Com foco no Enem (Exame Nacional do Paraná) e nas principais universidades do Paraná, são oferecidas matérias de História, Geografia, Gramática, Redação, Literatura, Sociologia, Filosofia, Física, Química, Matemática, Inglês, Arte e Biologia.

Durante os intervalos das aulas à noite, um jantar preparado por uma professora voluntária é servido gratuitamente aos estudantes. Publicidade

“Somente às quintas que é servido lanche por conta do projeto Rango, que prepara os lanches na instituição e entrega para a população de rua”, diz Takahara. A alimentação é mantida majoritariamente por meio de doações.



Saiba qual é o próximo passo após aprovação no Vestibular da UEL A sexta-feira (10) é marcada por fortes emoções para uma multidão de estudantes que receberam a notícia da aprovação no vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina).



PRAZO Publicidade

As inscrições para participar das aulas do cursinho pré-vestibular vão até sexta-feira, dia 17 de janeiro, e devem ser feitas por meio do formulário . O resultado da seleção será divulgado pelo Instagram do CJV no dia 20 deste mês, e as matrículas deverão ser realizadas entre 23 e 24 de janeiro, com o início das aulas em 3 de fevereiro.

PROFESSORES

O cursinho "Passo a Passo para a Universidade" busca professores voluntários para ampliar o corpo docente. São necessários ministrantes de Sociologia, Arte, Inglês, Química, História e Literatura.

Para mais informações, o Centro Juvenil Vocacional disponibiliza dois contatos: o telefone (43) 3327-0123 e o WhatsApp (43) 99856-0055.