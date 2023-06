Dia Mundial da Bicicleta será comemorado com passeio ciclístico em Londrina

No próximo sábado (3), Dia Mundial da Bicicleta, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) organizará o passeio ciclístico "Londrina, Cidade em Movimento". A largada para o evento será às 15h, com concentração a partir das 14h30, no gramado do Centro Cívico.





A pedalada terá percurso de 15 km por importantes vias da zona sul, dentre elas a avenida Inglaterra, rua Bélgica, marginal da PR-445 e avenida Harry Prochet. O ponto final do itinerário, a partir do qual os participantes retornarão para a região da prefeitura, será o Jardim Botânico de Londrina, localizado na avenida dos Expedicionários.

Durante todo o trajeto, servidores da CMTU farão a segurança dos ciclistas, posicionados com viaturas na dianteira e na retaguarda do grupo. Não estão previstas interdições de vias. No entanto, em áreas de cruzamento haverá obstruções momentâneas à medida que o comboio avançar.





Para participar, basta os interessados irem ao local da partida no horário programado. A atividade é gratuita e não há necessidade de inscrição. A recomendação é que sejam utilizados capacete, luvas, óculos e filtro solar.

Segundo o gerente de comunicação e agente municipal da CMTU, Carlos Eduardo Ribeiro, o objetivo do passeio é estimular o uso da bicicleta, considerada um meio de transporte acessível, limpo e adequado ao meio ambiente.





“Nossa intenção é mostrar às pessoas que a utilização da bike é viável no cotidiano. Ela pode ser empregada com sucesso nos afazeres do dia a dia, não apenas em momentos de lazer. Além de trazer benefícios à saúde, não é movida a combustível nem colabora com congestionamentos no trânsito”, ressaltou.

Outro propósito do evento, ainda de acordo com Ribeiro, é favorecer a criação e o fortalecimento de vínculos. “Durante nossos encontros, as pessoas têm a chance de fazer amizades e de desenvolver laços de solidariedade e companheirismo. Um cuida do outro para que todos possam curtir e se exercitar em segurança”, afirmou.