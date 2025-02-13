Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Zona Rural

Distrito da Warta em Londrina recebe Dia D de Combate à Dengue na sexta e no sábado

Redação Bonde com N.Com
13 fev 2025 às 15:32

Compartilhar notícia

Emerson Dias/N.Com
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O distrito da Warta (zona rural de Londrina) receberá nesta sexta-feira (14), às 9h, e sábado (15), às 8h30, em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde), o Dia D de Combate à Dengue, promovido pela Prefeitura de Londrina. O objetivo é recolher materiais que podem se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e outras doenças.


Na manhã de sexta-feira, os ACEs (Agentes de Combate às Endemias) e ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) distribuirão sacos verdes para a população separar e descartar corretamente materiais que possam acumular água e servir de criadouros. No mesmo dia, inicia-se a coleta e remoção de resíduos por meio dos caminhões da CMTU nas ruas do distrito.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Além disso, durante o trabalho de sexta-feira (14), os agentes percorrerão as ruas do distrito realizando visitas domiciliares, identificando e eliminando possíveis focos do mosquito. As equipes especializadas realizarão a pulverização espacial de inseticidas (UBV costal) em áreas com alta incidência de casos notificados e confirmação de transmissão.


No sábado (15), a partir das 8h30, o trabalho se repetirá nos domicílios que estiverem fechados na sexta. Os caminhões da CMTU também passarão no sábado.

Publicidade


De acordo com o gerente de Vigilância Ambiental da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Nino Ribas, o Dia D foi organizado na Warta devido ao aumento na incidência de casos notificados de dengue nas últimas semanas, acompanhado por um crescimento nos casos positivos, incluindo a confirmação de um caso de dengue tipo 3 (DENV-3) na região.


Segundo Ribas, durante as atividades de rotina realizadas pelos agentes de combate às endemias, foram identificados vários imóveis com criadouros do mosquito Aedes aegypti, o que representa um fator de risco significativo para a transmissão da doença. “Diante desse cenário, avaliou-se a necessidade de uma intervenção emergencial envolvendo a comunidade local, com o objetivo de eliminar focos do vetor e reduzir a disseminação da doença”, explicou.

Publicidade


O gerente de Vigilância Ambiental destacou, ainda, que o Dia D na Warta foi planejado para mobilizar a população em ações de eliminação de criadouros, limpeza de quintais e descarte adequado de materiais que possam acumular água, além de reforçar as orientações sobre prevenção e controle da dengue. “A dengue é uma doença séria, transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. A melhor forma de combatê-la é eliminar os criadouros do mosquito e se proteger da picada. Uma informação importante é que o mosquito da dengue prefere viver perto das pessoas, dentro ou ao redor de nossas casas. Por isso, os cuidados devem ser redobrados em nossos próprios domicílios e locais de trabalho”, disse.


“Londrina sem dengue – sua ação salva vidas”

Publicidade


Este é o segundo Dia D de Combate à Dengue realizado em 2025. O primeiro aconteceu na região dos bairros Panissa e Maracanã, região oeste, no dia 6 de fevereiro. O Dia D faz parte da campanha “Londrina sem dengue – sua ação salva vidas” que está em curso em Londrina, através da Secretaria de Saúde do Município.


Leia também:

Imagem
Anvisa pede esclarecimentos para aprovação de vacina da dengue do Butantan
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) solicitou esclarecimentos e mais dados sobre a vacina da dengue que foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e está em análise pela agência.
Londrina dengue Casos de dengue doença Prefeitura de Londrina Distrito da Warta
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas