Distrito da Warta em Londrina recebe Dia D de Combate à Dengue na sexta e no sábado

O distrito da Warta (zona rural de Londrina) receberá nesta sexta-feira (14), às 9h, e sábado (15), às 8h30, em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde), o Dia D de Combate à Dengue, promovido pela Prefeitura de Londrina. O objetivo é recolher materiais que podem se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e outras doenças.





Na manhã de sexta-feira, os ACEs (Agentes de Combate às Endemias) e ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) distribuirão sacos verdes para a população separar e descartar corretamente materiais que possam acumular água e servir de criadouros. No mesmo dia, inicia-se a coleta e remoção de resíduos por meio dos caminhões da CMTU nas ruas do distrito.

Além disso, durante o trabalho de sexta-feira (14), os agentes percorrerão as ruas do distrito realizando visitas domiciliares, identificando e eliminando possíveis focos do mosquito. As equipes especializadas realizarão a pulverização espacial de inseticidas (UBV costal) em áreas com alta incidência de casos notificados e confirmação de transmissão.





No sábado (15), a partir das 8h30, o trabalho se repetirá nos domicílios que estiverem fechados na sexta. Os caminhões da CMTU também passarão no sábado.

De acordo com o gerente de Vigilância Ambiental da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Nino Ribas, o Dia D foi organizado na Warta devido ao aumento na incidência de casos notificados de dengue nas últimas semanas, acompanhado por um crescimento nos casos positivos, incluindo a confirmação de um caso de dengue tipo 3 (DENV-3) na região.





Segundo Ribas, durante as atividades de rotina realizadas pelos agentes de combate às endemias, foram identificados vários imóveis com criadouros do mosquito Aedes aegypti, o que representa um fator de risco significativo para a transmissão da doença. “Diante desse cenário, avaliou-se a necessidade de uma intervenção emergencial envolvendo a comunidade local, com o objetivo de eliminar focos do vetor e reduzir a disseminação da doença”, explicou.

O gerente de Vigilância Ambiental destacou, ainda, que o Dia D na Warta foi planejado para mobilizar a população em ações de eliminação de criadouros, limpeza de quintais e descarte adequado de materiais que possam acumular água, além de reforçar as orientações sobre prevenção e controle da dengue. “A dengue é uma doença séria, transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. A melhor forma de combatê-la é eliminar os criadouros do mosquito e se proteger da picada. Uma informação importante é que o mosquito da dengue prefere viver perto das pessoas, dentro ou ao redor de nossas casas. Por isso, os cuidados devem ser redobrados em nossos próprios domicílios e locais de trabalho”, disse.





“Londrina sem dengue – sua ação salva vidas”

Este é o segundo Dia D de Combate à Dengue realizado em 2025. O primeiro aconteceu na região dos bairros Panissa e Maracanã, região oeste, no dia 6 de fevereiro. O Dia D faz parte da campanha “Londrina sem dengue – sua ação salva vidas” que está em curso em Londrina, através da Secretaria de Saúde do Município.





