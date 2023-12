Edição especial de Natal da Feira da Palhano tem chegada do Papai Noel neste sábado

A edição especial de Natal da Feira da Palhano, realizada na Praça dos Pioneiros (rua Tereza Zanetter Lopes, 500), na Gleba Palhano, a partir das 17h, vai contar com a chegada do Papai Noel neste sábado (9).





Além da presença do bom velhinho, as crianças poderão aproveitar os passeios de trenzinho. O ingresso para o trenzinho é um quilo de alimento e as doações serão em prol do Hospital do Câncer de Londrina.

O presidente da Associação Alto da Palhano, Ramon Fôlego, afirma que a chegada do Papai Noel foi preparada com muito carinho. “Será um dia especial, de integração, confraternização dos moradores e de alegria para pais e crianças. Fica o convite para toda a comunidade prestigiar e aproveitar momentos de lazer ao ar livre no espaço acolhedor da Praça dos Pioneiros”, destaca.





A FEIRA

A Feira da Palhano é promovida pela Associação Alto da Palhano, que representa os moradores de 15 condomínios do bairro e acontece todos os sábados, das 16h às 22h, na Praça dos Pioneiros, com variedade de opções em gastronomia, hortifruti e artesanato. São cerca de 25 feirantes participantes.