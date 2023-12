Titãs chegam a Londrina com seu megashow nesta sexta-feira

No sentido figurado, Titãs faz referência a pessoas ou objetos que se destacam pelo seu extraordinário poder, importância ou dimensão. Com uma trajetória que ultrapassa quatro décadas de sucesso e inspiração, a banda Titãs soma gerações de admiradores por suas letras, músicas e inventividade.





Integrante da lista das últimas cidades a receberem o show dos Titãs em 2023, Londrina segue na expectativa para esta sexta-feira (8), quando a banda faz sua apresentação na cidade, às 21 horas, no Estádio do Café.

Publicidade

Publicidade





Após Londrina, a turnê “Titãs, encontro para dizer adeus” segue para Uberlândia, onde se apresenta no domingo (10). Depois será a vez de Porto Alegre (12), que está com ingresso esgotados.





De acordo com o site de vendas, ainda há ingressos em Londrina, onde fãs da região também vão assistir ao show. Fã do grupo, Jefferson Oliveira recorda-se que o show que assistiu foi há 25 anos e diante do anúncio dos Titãs, decidiu que iria ver de perto essa despedida. "Vou na pista vip com minha namorada."

Publicidade





Além de canções como "Epitáfio", do álbum "A Melhor Banda de Todos Os Tempos Da Última Semana", de 2001, Oliveira sabe que o repertório será uma alegria e tanta para todos, já que a banda sagrou-se com sucessos ao longo de sua trajetória que já ultrapassa 40 anos.





"Também estou torcendo para que o clima colabore e não chova", expõe.

Publicidade





Reunindo Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto, a programação vai até o último dia do ano: Em 16/12 Teresina(PI) , no Theresina Hall.





No dia 17, em São Luís (MA), no Pavilhão do Multicenter Sebrae. De 21 a 23 em São Paulo, (SP), no Allianz Parque. Após breve parada, retomam a agenda em 28/12, em Florianópolis (SC), Arena Opus e no último dia do ano, em 31 de dezembro, estarão em Fortaleza, CE, no Reveillon de Fortaleza.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: