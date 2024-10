Em ano de transição, Londrina EC tem pouco a comemorar em 2024

A derrota para o Athletic no sábado (5) encerrou a temporada 2024 do Londrina . Em um ano de transição e muitas mudanças administrativas, o torcedor tem pouco a comemorar. O clube foi mal no Campeonato Paranaense e não conseguiu o objetivo na Série C do Brasileiro.







Ao longo da temporada foram 38 partidas oficiais e dois treinadores. O ano começou com Emerson Ávila, demitido após o início ruim na Série C, e termina com Claudinei Oliveira, que tem contrato até o fim de 2025, mas que não garantiu a sua permanência no clube .



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Dos 38 jogos, foram 13 vitórias, 14 empates e 11 derrotas, com um aproveitamento de 46%. O Tubarão marcou 53 gols e também sofreu 53.





No Paranaense, o LEC ainda conseguiu se classificar para a segunda fase, mas caiu logo nas quartas de final diante do Athletico. Após ganhar no jogo de ida no estádio do Café por 1 a 0, foi goleado na Arena da Baixada por 6 a 0.

Publicidade





Como não chegou a semifinal do Estadual, o Alviceleste não tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Em 2024, o LEC também não jogou a competição. No total, foram 13 partidas, com quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 43%.





Até ser demitido na quarta rodada da Série C, Emerson Ávila dirigiu o Londrina em 17 jogos e deixou o clube com 43% de aproveitamento.





Na Série C, o LEC brigou até a última partida do quadrangular pelo acesso para a Série B, mas acabou ficando em terceiro lugar do grupo, atrás de Athletic e Ferroviária, que subiram. Foram 25 jogos, com nove vitórias, nove empates e sete derrotas. O aproveitamento foi de 48%. O time marcou 35 gols e sofreu 33.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: