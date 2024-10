Queda na Série C frustra 'ano zero' do Londrina EC SAF

O sonho do torcedor em ver o Londrina de volta à Série B se tornou frustração com a derrota por 2 a 1 no sábado (5) para o Athletic, em São João Del Rei (MG), na última rodada do quadrangular final da Série C . O fracasso na luta pelo acesso fecha o primeiro ano do novo modelo de administração do clube no formato SAF (Sociedade Anônima do Futebol).





Em suas raríssimas entrevistas, Guilherme Bellintani, proprietário da SAF, afirmou, que em razão do processo longo para a concretização da SAF, que foi finalizada no meio do ano, ele considerava 2024 como o ano zero do projeto, onde os investimentos e o planejamento foram prejudicados por falta de um tempo maior de trabalho. Bellintani não esteve presente em MG no jogo mais importante da temporada.

“Saímos com o sentimento de que fizemos o que podíamos fazer neste primeiro. Enfrentamos alguns limites que o projeto nos impôs e agora é pensar nos próximos anos e voltar mais forte em 2025”, frisou o CEO do LEC, Paulo Assis.





“Não é fácil conseguir o acesso, os clubes que conseguiram estão com projetos há mais tempo consolidados. Mas tenho certeza que a mensagem que fica para a sociedade e para o torcedor do Londrina é que o projeto é sério.”

JOGO





O Londrina teve muitas dificuldades durante a partida e o Athletic, empurrado por uma torcida vibrante e que lotou o estádio, dominou praticamente o jogo todo. O time mineiro chega ao inédito acesso e a decisão do título com apenas duas derrotas em casa em 2024, sendo apenas uma na Série C.





