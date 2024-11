Em Londrina, 3º Festival Quizomba celebra culturas tradicionais no Mês da Consciência Negra

A 3ª edição do Festival Quizomba de Londrina acontecerá entre quarta-feira (6) e domingo (10), com uma programação gratuita e carregada de pluralidade, saberes e experiências que exaltam a cultura tradicional brasileira. O evento vai celebrar as raízes afro-brasileiras e dos povos originários durante o Mês da Consciência Negra.





Durante o evento, o público poderá conferir diversas oficinas, rodas de conversa, apresentações artísticas, exibições audiovisuais e trocas de vivências.

O grande objetivo do festival é promover o intercâmbio cultural em Londrina. Luiza Braga, assessora do evento, afirmou que a programação busca estimular trocas com mestres da cultura popular do Brasil, incluindo expoentes indígenas e afro-brasileiros. “A cultura afro-brasileira e indígena é fundamental no nosso país, na nossa história e nos nossos saberes”.





Nesta edição, o Quizomba mantém sua parceria com a UEL (Universidade Estadual de Londrina). Também está alinhado ao calendário do Mês da Consciência Negra, estendendo as discussões sobre pertencimento, identidade e luta afro-brasileira para além do feriado.

PROGRAMAÇÃO COMEÇA COM FILME NO CINE TEATRO OURO VERDE





A abertura do evento traça os caminhos para as reflexões do festival, com a exibição gratuita do filme “Noite e Dia: Lima Barreto, Obra e Vida”, dirigido por Rodrigo Grota. Com início às 19h de quarta-feira (6) no Cine Teatro Ouro Verde, a exibição vai ser precedida pelo cortejo do Bake de Obá Kossô, além de contar com a presença de parte do elenco do longa exibido.

Um dos grandes destaques da semana é a presença de Fanta Konatê, cantora, bailarina, compositora e ativista cultural fundadora do Instituto África Viva. Filha do renomado Mestre Famoudou Konatê, Fanta é parte de uma família de artistas dedicados a preservar as tradições que fazem parte da história brasileira. Seu repertório reúne os melhores momentos de seus 22 anos de carreira, compartilhando com o Brasil e o mundo a magia de suas raízes. A artista estará presente em rodas de conversa, Oficinas de Percussão e Dança Africana, assim como na grande celebração de encerramento.





Contando ainda com diversos outros convidados, temáticas e programações como o Quizombinha, voltado para o público infantil, as atividades ocuparão diferentes espaços. Entre eles, estão o Cine Teatro Ouro Verde, a Sala de Eventos do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) – localizada no Campus da UEL, a sede da Vila Cultural Alma Brasil (Rua Argentina, 693) e a DaC (Divisão de Artes Cênicas), também na UEL.

Toda a programação do Festival Quizomba é gratuita e aberta à comunidade. Para conferir todas as atividades e demais informações, basta acessar o perfil do Instagram do evento.





A realização do Festival é uma ação integrada entre o Coletivo Quizomba, a Vila Cultural Alma Brasil, a CUIA (Comissão Universidade para os Indígenas) e o NEAB (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros) da UEL. O evento é fomentado pelo Programa Funarte de Apoio à Ações Continuadas.





