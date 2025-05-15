Em Londrina, Hospital Zona Norte aumenta cirurgias eletivas em 81% em 2024

O Hospital Zona Norte de Londrina (Dr. Anísio Figueiredo) registrou um avanço significativo no número de cirurgias eletivas. Em 2024, a unidade realizou 7.625 procedimentos, um crescimento de 81% em relação aos 4.200 de 2023. O hospital também expandiu os atendimentos ambulatoriais e internamentos em 23% e 13%, respectivamente.





O aumento reflete a reestruturação estratégica promovida no hospital, que passou a integrar a Rede de unidades da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná) em 2021, além dos investimentos contínuos em infraestrutura e equipamentos.





ATENDIMENTO ÁGIL E EFICIENTE





Com foco na ampliação da capacidade cirúrgica, o hospital fortaleceu seu corpo clínico e modernizou suas instalações, garantindo um atendimento mais ágil e eficiente para a população.





Para viabilizar esse avanço, recebeu importantes investimentos do Governo do Estado, por meio da Sesa (Secretaria da Saúde). Foram R$ 5,5 milhões em melhorias na estrutura física, garantindo mais segurança e acessibilidade para pacientes e colaboradores, incluindo rampas, banheiros acessíveis, luzes de emergência, sensores de incêndio e modernização da recepção, enfermarias e climatização.





Dentre as aquisições, destaca-se um novo tomógrafo de última geração, adquirido por R$ 2,5 milhões com capacidade para mais de 1,3 mil exames mensais, beneficiando também o atendimento do Hospital Zona Sul de Londrina. Esse equipamento deve ser instalado ainda este mês. Além disso, foram adquiridos um arco cirúrgico no valor de R$ 725 mil, uma torre de vídeocirurgia de R$ 445 mil e diversos instrumentos médicos, além de uma nova ambulância de UTI móvel, no custo de R$ 418 mil.





O acesso a pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais foi expandido recentemente, permitindo maior oferta de coletas de biópsias e retirada de tumores e nódulos para toda a 17ª Regional de Saúde de Londrina, e implantou um ambulatório de referência para pacientes com complicações ortopédicas decorrentes de hanseníase, atendendo todo o Paraná.





“Somente no último ano, foram promovidos diversos mutirões de cirurgia, incluindo procedimentos em período noturno, permitindo à unidade eliminar a fila de cirurgias de pacientes com hanseníase. Com a reestruturação do hospital, os benefícios foram amplos, resultando em melhorias significativas para a população”, disse o secretário de da Saúde, Beto Preto.





HISTÓRICO





O HZN atua há 37 anos e conta com 101 leitos ativos, sendo 71 clínicos e 30 cirúrgicos, além de um corpo clínico diversificado que abrange especialidades como anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, ortopedia, urologia, cardiologia, clínica médica e infectologia. Seu atendimento abrange cirurgias eletivas e de urgência, pronto-socorro, internação hospitalar e exames diagnósticos, beneficiando os 21 municípios da 17ª Regional de Saúde de Londrina, que somam mais de 943 mil habitantes.





Além dos avanços estruturais, iniciou seu Programa de Residência Médica, abrindo 13 vagas em quatro especialidades (ortopedia, clínica médica, saúde da família e comunidade e cirurgia geral) e estabelecendo novas parcerias acadêmicas, incluindo convênios com instituições como a PUCPR – Câmpus Londrina.





“Com essa modernização, ampliação da capacidade assistencial e compromisso com a qualidade no atendimento, o Hospital Zona Norte de Londrina reafirma sua missão de oferecer uma saúde pública de excelência para toda a Região Norte”, afirmou o presidente da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná), Geraldo Biesek.





