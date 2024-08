Encontro de Contadores de Histórias de Londrina abre inscrições para oficinas de narrativa oral

O 13º ECOH - Encontro de Contadores de Histórias de Londrina será realizado de 11 a 27 de agosto. Esta edição oferece uma programação artística diversificada, com espetáculos para todas as idades e atividades de formação. Anualmente o ECOH garante oficinas com profissionais experientes que valorizam a narração de histórias como uma linguagem artística essencial e estimulam a prática.







Angela Pappiani, de São Paulo, participa do Encontro com a oficina "Histórias para manter o céu suspenso", com duração de três horas.

Jornalista, escritora e produtora cultural, Angela se apaixonou pelas culturas indígenas desde cedo, inspirada pelas histórias de seu avô. Em sua trajetória, colaborou com diversos povos indígenas e organizações para valorizar, proteger e divulgar suas tradições, arte e cultura. É autora dos livros “Povo Verdadeiro – Os povos indígenas no Brasil” (Ed. Ikore) e “Entre dois mundos” (Ed. Nova Alexandria), além de se dedicar ao registro e divulgação da música tradicional indígena, realizando cursos e palestras.





“A oficina em Londrina é uma oportunidade para conhecer narrativas tradicionais dos povos indígenas, que sempre nos apresentam uma visão única, diferente daquela que a nossa sociedade normalmente conhece. Entrar em contato com essas narrativas é sempre um prazer enorme. Elas provocam sensações e emoções muito especiais”, afirma Angela.

No dia 20 de agosto, às 14h, a atividade será realizada no Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, direcionada a educadores e contadores de histórias. A inscrição é gratuita e deve ser feita antecipadamente no site da UEL.





No dia seguinte (21), Angela repetirá a oficina às 19h, na Vila Cultural Casa da Vila (Rua Uruguai, 1656, Vila Brasil), desta vez aberta ao público em geral, ao redor de uma fogueira. Para participar, basta retirar o ingresso gratuito na plataformaSympla

OS BONDES DA HISTÓRIA





Ana Letícia Silva, narradora e facilitadora de conversas, também de São Paulo, vai conduzir a oficina "Subindo no bonde da história" em duas ocasiões durante o ECOH: no sábado, 24 de agosto, às 9h, presencialmente na Vila Cultural Casa da Vila, e na terça-feira, 27 de agosto, às 19h, em formato virtual. Esta oficina interativa, com duração de três horas, é voltada principalmente para adultos, mas crianças acompanhadas são bem-vindas. Durante a atividade, os participantes criarão "bondes" de histórias, explorando diferentes trajetórias narrativas baseadas em conversas e temas de interesse.

“A proposta da oficina é aliar métodos relacionados à facilitação de conversas com as narrativas e a contação de histórias. Eu tenho uma predileção pelas conversas que acontecem no espaço público, que a gente pode chamar de conversa à toa. Vamos unir as pessoas em torno de temas variados. Os participantes se dividem em grupos, ou "bondes", que seguem trajetos definidos pelas conversas que desejam ter. As pessoas podem mudar de bonde durante a atividade, trocando de tema se quiserem. Ao final, todos se reúnem para compartilhar uma história coletiva criada a partir das conversas realizadas, explorando como essas histórias afetam a todos”, explica Ana.





O custo para a oficina é de R$25 + R$2,50 de taxa da plataforma Sympla. Para inscrição na atividade presencial clique aqui

Para participar da turma online clique aqui





LIVRO DA ECOH

O lançamento do livro "Brasileirinho - Histórias de Um Cavaquinho" está programado para o dia 17 de agosto, às 10h, na Loja Ciranda (Rua Prefeito Hugo Cabral, 656, Centro).





Rafael de Barros, também conhecido como o palhaço Gente Fina, fará uma performance musical tocando a icônica "Brasileirinho" em seu cavaquinho de uma corda só, além de oferecer uma divertida sessão de brincadeiras. O livro é uma adaptação da história por trás do choro "Brasileirinho", composta por Waldir Azevedo.

ABERTURA





A abertura oficial do ECOH será no dia 11 de agosto, no Aterro do Lago Igapó, com o espetáculo “Todas, Menos Uma”, de Kiara Terra, às 16h. À noite, o evento continua na Vila Cultural Casa da Vila com o “Arraiá Agostino”, a partir das 18h, apresentando Folia de Reis Mensageiros da Paz, Levante do Mastro para os Santos Juninos, Brincadeira de Bumba meu Boi e Forró com Zé do Bode. A Feira Okupa, um evento cultural itinerante, levará produtos artesanais de pequenos comerciantes locais para o evento.





Para mais informações sobre a programação completa, inscrições nas oficinas e outras atividades, visite o site oficial do ECOH





ou siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook.





SERVIÇO:





13º ECOH – Encontro de Contadores de Histórias de Londrina

Data: 11 a 27 de agosto de 2024

Realização: Instituto Cidadania

Patrocínio: Promic – Programa de Incentivo à Cultura de Londrina





Mais informações:





No site do ECOH e nas redes sociais do evento.





(Com informações de Assessoria de imprensa)