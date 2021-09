Entidades de Londrina evitam foco em discursos de Bolsonaro no 7 de Setembro

Após publicarem uma carta aberta em que criticam o que consideram interferência do STF (Supremo Tribunal Federal) nos outros poderes e pedem harmonia entre eles e uma pauta para a retomada econômica, entidades representantes de setores produtivos de Londrina evitaram avaliar os efeitos e consequências dos discursos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no último 7 de setembro, data em que é celebrada a Independência do Brasil.

Continua depois da publicidade





Representantes de duas das dez entidades subscritas na carta aberta - que foi publicada na FOLHA - consideraram, ainda, que as manifestações de apoio ao presidente demonstram o civismo dos participantes, já que não houve conflitos ou outro tipo de intercorrência. No documento, elas deixam claro que os pontos defendidos não têm a ver com partidarismo.







Continue lendo na Folha de Londrina.