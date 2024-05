Manutenção na rede de alta tensão afeta abastecimento de água em Lerrovile

Nesta próxima quinta-feira (9), devido a uma manutenção na rede de alta tensão, está programada uma parada no fornecimento de energia elétrica no Distrito Lerrovile, em Londrina, que vai afetar o abastecimento de água em toda a localidade.





A parada na energia será das 9h15 às 14h15, e a normalização do abastecimento está prevista para as 17 horas, de acordo com a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná).







A orientação da Sanepar em situações como esta, é que a água tratada deve ser utilizada para alimentação e higiene pessoal, evitando desperdícios.

Podem ficar sem água, principalmente, às pessoas que não possuem caixa-d’água domiciliar. De acordo com norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.





ATENDIMENTO





O SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.