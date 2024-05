Londrina oferece ajuda às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul: veja onde doar

Helicóptero da PRF do Paraná resgata 29 vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul Primeira aeronave da PRF a chegar no Rio Grande do Sul (RS) para auxiliar no apoio às vítimas das fortes chuvas e enchentes, o helic&oac



A partir desta segunda-feira (6), as agências dos Correios no Paraná estão recebendo doações de alimentos não perecíveis da cesta básica, produtos de higiene, material de higiene seco e itens de vestuário, incluindo sapatos.

Os Correios vão transportar gratuitamente todos os donativos, sem qualquer custo aos doadores.

A Defesa Civil de Londrina disponibilizou três pontos de coleta de donativos, nos quais a população pode doar alimentos não perecíveis, roupas, produtos de higiene, água potável e itens de higiene pessoal. As doações podem ser feitas pessoalmente até quarta-feira (8) nos seguintes locais:

- Sede da GM (Guarda Municipal), na rua Joaquim de Matos Barreto, 333, às margens do Lago Igapó 2; - Base operacional da GM, na rua São Jerônimo, esquina com a avenida Jorge Casoni; - Base móvel da GM, que fica estacionada na esquina das avenidas Paraná e São Paulo das 7h às 18h.

Os interessados podem levar suas doações aos dois primeiros pontos em qualquer horário. Já no terceiro, as doações devem ser feitas durante o horário de estacionamento do ônibus no local indicado.



A partir de domingo (5), o Aeroporto de Londrina começou a alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal para destinar às vítimas desabrigadas e desalojadas.

Os interessados poderão colocar as doações em um posto de coleta devidamente identificado no saguão no terminal. Segundo a CCR Aeroportos, todo o material será encaminhado aos órgãos de defesa e proteção social do Rio Grande do Sul.

Caso não possa doar alimentos, itens de higiene e peças de vestuário, também é possível colaborar com doações em dinheiro. O Governo do Rio Grande do Sul está disponibilizando uma chave Pix oficial para quem deseja colaborar com qualquer valor.

De acordo com o Governo Estadual, os recursos serão totalmente direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias.



Confira os dados para a doação:

Chave Pix - CNPJ: 92.958.800/0001-38

Associação dos Bancos No Estado do Rio Grande do Sul ou Banco do Estado do Rio Grande do Sul (as duas opções podem aparecer).