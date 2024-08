Escola Carlos Kraemer une educação e empatia com Cabide Solidário

A entrada da escola municipal Carlos Kraemer, no jardim Castelo, região leste de Londrina, ganhou um sentido diferente há cerca de um mês: a solidariedade. A instituição de ensino está desenvolvendo o projeto Cabide Solidário. Diariamente, roupas masculinas, femininas e infantis são colocadas em cabides no gradil, além de tênis, especialmente de criança. Quem precisa, pega a peça sem pagar nada. “Estou muito feliz em poder ajudar, proteger as pessoas de alguma forma”, resumiu a estudante Adely Graminho, 11.







A iniciativa foi da professora Eliete dos Santos, após ver a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, que mobilizou ajuda de todo o País ao povo gaúcho. “Vi que estava tendo bastante doação. No condomínio em que moro fizeram campanha, doei. Pensei em poder levar esse sentimento solidário também para a comunidade da escola, que têm muitos moradores que necessitam”, relembrou.

A ideia contemplou, principalmente, as cinco turmas de quinto ano, totalizando cerca de 150 meninos e meninas. Mas logo a campanha tomou conta da unidade e todos os estudantes, docentes, equipe pedagógica, direção e famílias se envolveram, chegando muitas peças.





“As crianças ‘compraram’ a ideia. Pedimos doações nos grupos de WhatsApp das turmas e tudo foi fluindo de forma positiva”, destacou a pedagoga Juliane Sousa. “Temos muitas roupas. Por isso, colocamos cada dia uma quantidade, nos dos períodos de aulas. Em pouco tempo os cabides ficam vazios”, acrescentou a professora Yuri Kawahigashi Andrade.

Além do amor ao próximo, o projeto tem promovido outros valores no ambiente escolar. “Eles estão numa idade em que vão sair da rede municipal e ir para o estado, no ano que vem, ficando adolescentes. Então, gostam de celular, roupa de marca, sempre nova. Temos mostrado a importância do ser e não do ter. Estamos mostrando para eles os valores da fraternidade, de se preocupar com a outra pessoa”, pontuou Eliete.