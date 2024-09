Espetáculo “Ritalino & O Quinteto Incompleto” acontece gratuitamente neste sábado em Londrina

O espetáculo ''Ritalino & O Quinteto Incompleto'' será realizado neste sábado (7), às 19h, na Concha Acústica, região central de Londrina. O evento, que é gratuito, faz parte das comemorações dos 15 anos do palhaço Ritalino, personagem criado pelo ator Tiago Marques.





Em comemoração ao aniversário de Ritalino, o ator programou apresentações de diferentes espetáculos, revelando todo o repertório e os trabalhos apresentados pelo país. Neste feriado de 7 de setembro, o público londrinense poderá blindar com o palhaço o aniversário do personagem.

A montagem presta uma homenagem aos palhaços e palhaças do país. Improvisador, ousado, compositor e sem receio de arriscar, Ritalino espera sua banda chegar. Está tudo preparado para o grande espetáculo, com muita música e poucos músicos. As composições brindam a alegria de ser palhaço e as possibilidades de se divertir com as coisas que nos cercam, como os animais de estimação e os bichos que encontramos no nosso dia-a-dia. Pode-se cantar tudo, se tiver músicos e palhaços para acompanhar.





Estudo e dedicação

Graduado em Artes Cênicas pela UEL e mestre em Artes da Cena pela Unicamp, Tiago Marques se dedica intensamente a pesquisa da linguagem do palhaço. Sua formação inclui incursões em oficinas, treinamentos e workshops. Em 2017, fez residência artística na CAL Clown, na Espanha, e realizou turnê internacional com seus espetáculos. Atualmente faz doutorado pela Unicamp.





O ator atuou também no Plantão Sorriso, projeto que leva alegria às crianças nos hospitais de Londrina, fez parcerias com outros artistas e com sua habilidade aliviou a tensão de muita plateia, fazendo todo mundo rir.

Serviço:





Espetáculo “Ritalino & O Quinteto Incompleto”

Quando: sábado (07)

Onde: Concha Acústica

Horário: 19h

Ingresso: gratuito





