Confira os horários dos shoppings e comércio de Londrina neste sábado, feriado da independência

Os shoppings de Londrina terão horários diferenciados neste sábado (7), dia de Independência. Já o comércio de rua devera ter horário estendido na sexta-feira (6) e deve ficar fechado no feriado.





O Royal Plaza Shopping vai funcionar até às 21h no sábado, com a praça de alimentação começando às 10h e as lojas,abrindo às 9h.



Já no Shopping Catuaí, o horário de funcionamento será das 10h às 22h.





O Boulevard fica aberto das 10h às 22h.

No Londrina Norte Shopping, as lojas ficarão abertas em horario normal, junto com a praça de alimentação e lazer, que atenderá o público das 10h às 22h.





As lojas do Aurora Shopping Londrina vão abrir entre 10h e 22h. A praça de alimentação funcionará entre 11h e 22h.





O comércio de rua ficará aberto com horário estendido até às 21h nesta sexta-feira, de acordo com a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina).