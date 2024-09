Café de Londrina promove adoção de gatos

Adotar é um gesto de amor. E é com esse instituto que um café de Londrina uniu comida boa e gatos em um único lugar. Inaugurado há pouco mais de uma semana, o Gato Preto é um café tradicional, mas que também funciona como um lar temporário para felinos que buscam uma nova casa. Ali, cada visitante pode aproveitar para conhecer os animais, preencher o formulário e fazer a adoção responsável.





Idealizadora do Gato Preto Cat Café, Mariani Vaz Domingues, 29, afirma que sempre foi apaixonada por café e por gatos, inclusive na formação, já que é médica veterinária com especialização em cuidados com os felinos.

Ela explica que o Cat Café, localizado na rua Espírito Santo, serve como um lar temporário para os gatinhos que buscam por um tutor, já que eles ficam em um local em que as pessoas podem conhecer, brincar e também fazer um gesto de amor através da adoção. “São gatinhos que precisam de um lar”, afirma.





Ela conta que o café fica separado da área destinada aos gatos, em que é cobrado uma taxa de R$ 15 reais que garante 15 minutos com os animais. O valor, segundo a empresária, é utilizado na manutenção do espaço e para oferecer o melhor para os felinos.

Além disso, todos os gatos são testados contra doenças virais, assim como são vermifugados, vacinados e castrados - para os que têm mais de seis meses de idade.





ENTREVISTA E VISITA NA CASA DA FAMÍLIA





A veterinária ressalta que os animais são encaminhados pelo Projeto Patrulha Felina, que é responsável por todo o processo de adoção. Os interessados em adotar os animais precisam preencher um formulário que fica disponível na área dos gatos.





