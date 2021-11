Terça-feira deve ser de sol e calor em Londrina, mas chuva pode vir na quarta

A população retoma a rotina com sol e calor de 32ºC, previstos pelo IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) para a tarde desta terça-feira (16) em Londrina. A mínima foi de 19ºC, registrados nas horas iniciais da manhã.

O astro rei brilha predominante na maior parte da região e a maior probabilidade de chuva é só no extremo sul do Estado, prevê a agrometeorologista Angela Costa.

A expectativa da pesquisadora, no entanto, é que uma frente fria em formação nas áreas mais baixas do Paraná atinja a região Norte nesta quarta-feira (17). Com ela, as chuvas devem perdurar na cidade até a sexta (19).





Como a primavera é marcada por fenômenos intensos e repentinos, Costa não descarta a ocorrência de temporais e ventos velozes com a chegada do novo sistema.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.