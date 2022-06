Família de vítima de acidente em Londrina protesta

A família do motorista Mário Laudelino Lisboa, morto em um acidente na rotatória da avenida Maringá, zona oeste de Londrina, na madrugada de 23 de maio deste ano, realizou um protesto no mesmo local do acidente.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Cerca de 30 pessoas estiveram no local na tarde deste domingo (12) se solidarizando aos familiares, que mostravam faixas com as frases: "Queremos Justiça. O Mário foi morto e o assassino está solto."

Continua depois da publicidade





Leia mais na Folha de Londrina.