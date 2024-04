Em Londrina, governador do Paraná faz entrega de 73 apartamentos subsidiados

O governador Ratinho Junior (PSD) participou nesta quarta-feira (24) da inauguração do Complexo Habitacional Laguna Di Valência, na zona leste de Londrina.





Através do programa Casa Fácil - Valor de Entrada, 73 famílias receberam um subsídio de R$ 15 mil para custear o valor da entrada do imóvel no novo empreendimento. As unidades têm 40 m² e já podem ser ocupadas pelos moradores.

Segundo Ratinho, Londrina foi a cidade mais beneficiada até o momento pelo programa, com 8 mil apartamentos e 5 mil casas já entregues ou em fase de construção, totalizando 13 mil moradias.





"Esse é um programa que o governo do Estado banca a entrada das famílias que têm renda de até três salários mínimos. Às vezes a família não tem R$ 15 mil ou 20 mil guardados para dar de entrada, então o Estado faz essa parceria, dá a entrada e a pessoa assume as parcelas com o financiamento", explica. O valor mínimo das parcelas é de R$ 600.

Em todo o Paraná, foram investidos mais de R$ 13 bilhões em moradias, com mais de 130 mil empregos gerados, direta ou indiretamente, pela construção civil.





No total, foram entregues 144 unidades habitacionais no Laguna Di Valência, sendo 73 subsidiados pelo programa Casa Fácil - Valor de Entrada. Michael Júlio Faleiros, coordenador regional da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), ressalta que os apartamentos já estão prontos e as famílias já podem se mudar.





"É uma satisfação [promover um programa como esse]. Eu fico feliz [porque] às vezes a pessoa chega para financiar um apartamento e precisa de R$ 40 mil para dar de entrada. É difícil conseguir um dinheiro desse hoje em dia", disse.





