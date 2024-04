Morre em Londrina Renan Cavalari, criador da Sereia do Amazonas

Conhecido pelo talento e pela criação da personagem transexual Sereia do Amazonas, Renan Cavalari Popowicz faleceu nesta segunda-feira (22), de uma infecção pulmonar, aos 31 anos, em Londrina.

Em seus espetáculos, o ator misturava música, dança, humor, stand up comedy, entrevistas e muito improviso. Através deles fez da Sereia da Amazonas um símbolo da luta contra os preconceitos relacionados à questão de gênero.

A personagem, uma criação de Renan e Silvio Ribeiro, diretor da Escola Municipal de Teatro, era conhecida não só em Londrina como em outras cidades do País desde que surgiu em 2015 a partir da comédia República, que ficou dois anos em cartaz na cidade. A personagem, segundo Renan, havia "nascido há dez mil anos onde hoje fica o estado brasileiro do Acre, onde o menino Lindoalvo cresceu e tornou-se a transexual Sereia do Amazonas."