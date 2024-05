Feira da Concha desta sexta-feira em Londrina recebe Halisson Son e banda

“Na apresentação desta sexta-feira, vamos trazer novidades. Incluímos o lançamento da minha mais nova música, ‘Rio Grande do Sul’, no repertório, e também teremos algumas participações especiais de artistas da cidade”, pontuou.

“Já faz sete anos que tenho lançado minhas músicas e conto com mais de 30 canções disponíveis nas plataformas digitais. Através da minha música eu busco expressar o espírito de esperança na mudança para melhor. Minhas letras falam sobre as minhas vivências, dores e sorrisos”, afirmou o vocalista da banda.

A edição da Feira Gastronômica da Concha desta sexta-feira (31), trás apresentação musical do cantor de trap Halisson Son e sua banda com Vinícius Lopes na guitarra, Abner Garcia na bateria e Dj Jounnin e Layo na mixagem.

No ano do aniversário de 90 anos da cidade, o FILO (Festival Internacional de Londrina) novamente terá que ter a data adiada por carência de patrocínio.

Durante toda a feira, estarão presentes barracas de empreendedores do setor alimentício, com uma grande variedade de produtos

Entre outras opções, haverá cervejas e vinhos, sucos, caldo de cana, torresmo, mandioca, dadinho de tapioca, crepe suíço doce e salgado, pipoca doce e salgada e algodão doce.





Também estarão disponíveis kaftas recheadas, batata turbinada, espetos e parmegianas com acompanhamentos diferenciados, produtos de hortifruti, lanches prensados, pastéis, massas, churros e bombons e doces variados.





A programação abundante em atrações também incluirá uma apresentação de cosplay do Homem-Aranha, das 20h às 20h30.





A feira faz parte do projeto Viva a Concha, iniciativa da Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina que conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).