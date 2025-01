Feira do produtor da Parada do Limoeiro em Londrina comemora um ano no domingo

A Feira do Produtor da Parada do Limoeiro de Londrina comemora o um ano no próximo domingo (8) com um café da manhã especial, quiosques de alimentação, bebidas e a apresentação da dupla londrinense Detset, formada pelos músicos Fernando Bobrão e Alessandro Franco, a partir das 8h até às 13h.





Localizada na conhecida via do turismo rural, Estrada do Limoeiro, em frente à Capela Santo Antônio, conta com mais de 40 expositores, área gastronômica e compras direto do produtor.

Neste primeiro ano, houve diversos eventos culturais, como lançamento de livro, apresentações musicais, evento para pets, show de prêmios, e festa junina rural da região.





A feira nasceu das produtoras rurais Amélia Torigoe, Kelly Nagahara, Nilza Giroto e Rafaela Molter que buscavam uma oportunidade de expandir seus negócios e comercializar a produção.





O conjunto de expositores oferece aos visitantes uma variedade de produtos artesanais, desde bijouterias, trabalhos em madeira, até delícias artesanais como pães, bolos e geleias. Produtos frescos também estão presentes na Parada, verduras, frutas e laticínios diretamente do produtor. O visitante também pode experimentar alimentos direto do campo na área gastronômica da Parada além de pastelaria, lanches, comida oriental, massas, chope e drinks variados.





De acordo com umas das organizadoras, Rafaela Molter, a Parada do Limoeiro é a realização de um sonho de quatro mulheres com histórias e caminhos de vida diferentes, produtoras rurais, comerciantes e empreendedoras, que se uniram com o propósito de crescer e serem protagonistas de suas vidas. “A região do Limoeiro possui um enorme potencial turístico e produtos artesanais de excelente qualidade que saem das mãos talentosas e empenhadas dos produtores e artesãos locais”, explica ela.