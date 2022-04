Feira noturna da Casa de Cultura de Londrina inicia nesta quarta-feira

A partir desta semana, a população da zona norte, maior região de Londrina, terá mais uma opção de lazer noturno, às quartas-feiras.

Nesta quarta-feira (14), será inaugurada a feira da Casa de Cultura, que acontecerá das 18h às 22h30, no espaço externo do Centro Cultural, na avenida Saul Elkind, 790. Em caso de chuva, a data será remarcada.



A iniciativa já conta com 40 barracas de empreendedores confirmadas para esta primeira edição. No local, a população terá acesso a diversos produtos artesanais, a maioria feitos por produtores da própria região norte, como artesanatos e comidas, entre eles doces, salgados, bolos de pote, bolinho de carne e até acarajé, sushi, laços para cabelos e panos de prato.





O evento também deverá contar com atrações culturais, para entreter o público. Esta será a primeira edição, mas a ideia é que ela aconteça todas as quartas, sempre das 18h às 22h30, no mesmo local. Segundo uma das idealizadoras da iniciativa, Marcia Moura, o objetivo é fomentar a venda dos produtos dos empreendedores da região. “A ideia surgiu devido a região não ter uma feira como esta, noturna, e surge como mais um atrativo para as famílias da zona norte”, afirmou.