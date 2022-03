Fim de semana tem previsão de mais chuva em Londrina

A sexta-feira (11) e o final de semana serão chuvosos em Londrina, apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo o instituto, a frente fria que tem causado instabilidade na região não deve ir embora tão cedo. A previsão indica possibilidade de pancadas de chuva para as tardes de sexta (11), sábado (12) e domingo (13).

Continua depois da publicidade





A massa de ar frio também deve causar uma diminuição na temperatura, após vários dias de forte calor na região. A mínima desta sexta-feira ficou em 19,2°C, enquanto a máxima deve chegar a 29°C. Para o fim de semana, de acordo com o IDR-PR, as máximas podem ser ainda menores.





Com as chuvas das últimas horas, o acumulado do mês de março chegou a 133,6 mm de precipitação em Londrina. Foram 30 mm registrados nesta quinta-feira (10) e mais 10,6 mm na madrugada de sexta. A média histórica esperada para o mês inteiro é de 137,6 mm e, portanto, deve ser atingida já nos próximos dias.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.